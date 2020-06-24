Непогода не отступает: синоптики предупредили о грозах, граде и сильных дождях в Украине
На западе Украины продолжатся сильные дожди.
В среду, 24 июня, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"24 июня в Украине, кроме востока, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в западных областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате осложнения погодных условий в западных областях Украины подтоплены 197 населенных пунктов. В Ивано-Франковской области погибли трое людей.
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