До конца недели в Украине будет остывать, будут грозы, а также снизится температура.

В ближайшие дни погода в Украине будет неустойчивой. Ожидаются дожди и грозы, а температура постепенно снизится. В конце недели в ряде областей ночью уже будут небольшие морозы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на meteoprog.

Погода 13 марта

В четверг, по прогнозу синоптика, ночью в западных, северных и местами восточных областях, а днем на юге (за исключением Крыма) пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет 3 - 8 м/с. Температура ночью +5...+10 °С, днем +14...+19 °С, а в Крыму местами разогреет до летних +20...+23 °С.

Погода 14 марта

"В пятницу, 14 марта, на всей территории страны ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, днем в западных областях местами грозы", - предупреждает синоптик.

Видео дня

Ветер будет 5 - 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +7...+12 °С, днем +12...+17 °С, а на крайнем западе похолодает до +7...+12 °С.

Погода 15 марта

В субботу местами по Украине пройдут кратковременные дожди, а на Левобережье днем возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер 3 - 8 м/с, при грозах порывистый. Ночью будет +5...+10 °С, днем похолодает до +11...+16 °С. В северных и западных регионах ночью -1...+4 °С, а днем +5...+10 °С.

Погода 16 марта

В воскресенье ночью в восточных, южных и западных регионах пройдут небольшие кратковременные дожди.

"Днем в западных, южных и центральных областях под влиянием активного южного циклона пройдут умеренные, местами значительные дожди", - прогнозирует Кибальчич.

Ночью будет +5...+10 °С, днем +10...+15 °С. В западных и северных областях ночью температура будет падать до -2...+3 °С, а днем будет +5...+10 °С.

Погода в Украине меняется - прогноз

О том, что в ближайшие дни в Украине станет холоднее, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, уже в эту субботу температура снизится в западных областях, а уже в воскресенье значительная часть территории Украины окажется в холодной воздушной массе. Днем температура воздуха снизится до +4...+10 градусов.

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