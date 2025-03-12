Температура снизится сначала на западе Украины, а затем и на остальной территории.

В ближайшие дни в Украине еще будет тепло, а уже на выходных температура начнет снижаться. Первыми похолодание почувствуют жители западных областей. об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"В субботу похолодает в западных областях", - говорит она.

А уже в воскресенье значительная часть территории Украины окажется в новой холодной воздушной массе, говорит Наталья Диденко. Днем температура воздуха снизится до +4...+10 градусов.

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Сегодня же, по ее прогнозу, будет очень тепло. В большинстве областей воздух прогреется до +12...+18, а на юге и в центре местами - до +18...+20 градусов. Единственный нюанс - ожидается порывистый ветер.

Погода в Украине - приближается похолодание

Уже с 15 марта в Украине ожидается ощутимое похолодание, сообщает синоптик Игорь Кибальчич. В северных и западных регионах дневная температура опустится до +5...+12 °С, а ночью возможны морозы до -2...+4 °С.

В центре и на юге страны необычно теплая погода продержится до 17 марта, после чего столбики термометров снизятся на 5-7 градусов. Таким образом, с 16 марта температурный режим постепенно уже будет соответствовать сезонной норме.

С 17 по 20 марта в западных, северных и южных областях местами будут идти дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег. Ветер ослабнет до 5-12 м/с, хотя в отдельные дни будет оставаться порывистым.

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