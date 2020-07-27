В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
На юге температура до +35°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 июля, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди.
Грозы и жара: появился прогноз погоды в Украине на следующую неделю
На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.
В северных областях без осадков. Температура до +31°. В центре облачно с прояснениями, температура до +34°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+31°... +15°
- Днепр+30°... +19°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+28°... +15°
- Запорожье+29°... +20°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+30°... +17°
- Кропивницкий+31°... +17°
- Луганск+33°... +17°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+29°... +19°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+26°... +17°
- Сумы+30°... +15°
- Тернополь+25°... +15°
- Харьков+32°... +17°
- Херсон+29°... +18°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+29°... +13°
- Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+26 °
Влажность:59 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:06
Закат20:25
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей