В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

На юге температура до +35°.

В Украине сегодня будет жарко / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 июля, в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди.

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На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.

В северных областях без осадков. Температура до +31°. В центре облачно с прояснениями, температура до +34°.

УНИАН

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