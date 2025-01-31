С приходом февраля в Украину вернется и более зимняя погода.

На выходных, 1 и 2 февраля, в Украину придет резкое похолодание. Температура снизится по всей стране до +1°...+6°, в субботу в отдельных областях также пройдут дожди. На западе страны ночью уже будут небольшие морозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +6°. В воскресенье ночью ожидается 0°, а днем +2°, пасмурно.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность. В воскресенье ночью -2°, днем +2°, пасмурно.

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В Луцке в субботу ночью +1°, днем +3°, пасмурно. В воскресенье - пасмурно, ночью -1°, днем +2°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +2°...+6°. В воскресенье температура будет +1°...+2°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, +1°...+3°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +3°, днем +5°, пасмурно, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+2°, пасмурно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +7°, дождь. В воскресенье температура составит +1°...+4°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +6°...+12°. В воскресенье +2°...+6°, небольшая облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +1°, днем +6°. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +1°, днем +6°, дождь. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +5°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +5°, дождь. В воскресенье - пасмурно, температура составит +1°, днем +4°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью 0°, днем до +3°, утром снег. В воскресенье ночью температура составит -6°, днем столбики термометров покажут +1°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями. В воскресенье - памурно. Температура ночью составит -2°, днем +1°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +4°. В воскресенье - пасмурно, температура -1°...+1°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +5°. В воскресенье - небольшая облачность, -3°...+3°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +9°, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +1°...+5°.

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