Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 7 мая

09:49, 7 мая 2020
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В западных областях ожидаются сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 7 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Во Львовской области неожиданно выпал снег (видео)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 7 мая утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах - значительный мокрый снег. В западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в четверг, 7 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +20°.

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Теги: #погода#дождь#штормовое предупреждение
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