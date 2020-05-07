Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 7 мая
В западных областях ожидаются сильный ветер.
В четверг, 7 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Во Львовской области неожиданно выпал снег (видео)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 7 мая утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах - значительный мокрый снег. В западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, в четверг, 7 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +20°.
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