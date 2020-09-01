На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 1 сентября

Ожидаются грозы, град и шквалы.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

Во вторник, 1 сентября, в западных областях Украины ухудшится погода: ожидаются грозы, град и шквалы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 1 сентября в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, утром и днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях значительные дожди.

Также отмечается, что из-за непогоды на западе Украины объявлен I уровень опасности "желтый".

На западе Украины объявили штормовое предупреждение / Укргидрометцентр

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