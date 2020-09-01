На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 1 сентября

10:07, 1 сентября 2020
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Ожидаются грозы, град и шквалы.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН
На западе Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

Во вторник, 1 сентября, в западных областях Украины ухудшится погода: ожидаются грозы, град и шквалы. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до + 35° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр

Так, 1 сентября в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, утром и днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях значительные дожди. 

Также отмечается, что из-за непогоды на западе Украины объявлен I уровень опасности "желтый".

На западе Украины объявили штормовое предупреждение / Укргидрометцентр
На западе Украины объявили штормовое предупреждение / Укргидрометцентр

Непогода в Украине

  • Во вторник, 25 августа, сильный ливень накрыл Киев. Непогода накрыла различные районы столицы с раннего утра. В Соломенском районе посреди дороги, затопленной после мощного дождя, застряла маршрутка. В результате люди оказались заблокированными внутри.
  • Во второй половине дня 18 августа Луцк накрыл сильный ливень, который сопровождалась штормовым ветром. От чрезмерного количества одновременных осадков затопило отдельные улицы города. И если в центральной части Луцка они создавали разве что дискомфорт, то в районе улицы Конякина, традиционно, разлилась большая лужа.
  • В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливней потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).

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Теги: #погода в Украине#штормовое предупреждение
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