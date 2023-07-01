Синоптики прогнозируют 2 июля грозы.

В воскресенье, 2 июля, во многих областях Украины ожидаются грозы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Днем 2 июля в западных, северных и Винницкой областях грозы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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Штормовое предупреждение в Киеве и области

Как сообщал Погода УНИАН, ранее I уровень опасности был объявлен в Киеве и области. Здесь, по данным синоптиков, грозы ожидаются 2 июля днем.

В целом, согласно прогнозу Укргидрометцентра, завтра на Киевщине ожидается переменная облачность. В течение ночи не предвидится осадков, а днем-кратковременный дождь и гроза.

Направление ветра будет преимущественно юго-западное со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура по всей области ожидается в диапазоне 14-19°, а в течение дня воздух прогреется до 25-30°. В Киеве ночью ожидается 17-19°, а днем термометры покажут 27-29°.

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