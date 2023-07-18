На 19 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение.

На среду, 19 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем 19 июля на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются грозы.

І уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:

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Львовская;

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Закарпатская.

Погода 19 июля-прогноз

По данным синоптика Натальи Диденко, завтра Украина будет находиться преимущественно в сухом и солнечном воздухе. Прогнозируется, что дожди, связанные с атмосферным фронтом, уже покинут нашу территорию и будут двигаться на восток (за исключением возможной задержки в восточных областях и в Приазовье в течение ближайшей ночи), тогда как дожди, связанные с другим атмосферным фронтом, еще не достигнут нас.

Так что 19 июля в Украине будет преобладать сухая погода почти везде, за исключением позднего вечера, когда фронт с запада достигнет западных областей Украины и приведет к ливням и грозам.

Температура воздуха в Украине будет комфортной, в течение дня составит от +24 до +29 градусов, за исключением южной части, где ожидается до +30 градусов.

В Киеве также не предвидится осадков 19 июля. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +27 градусов.

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