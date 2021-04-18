В Киеве прогнозируют сильный туман.

В ночь на понедельник, 19 апреля, в Украине на территории четырех областей ожидаются заморозки.

Читайте такжеСпасатели предупреждают об изменении погоды: ожидаются заморозкиОб этом сообщают Укргидрометцентр в Facebook.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях», – говорится в сообщении синоптиков.

Заморозки ожидаются на поверхности почвы на территории Волынской, Ровенской, Житомирской, Черкасской и Киевской областей. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов.

Метеорологи установили 1 уровень опасности (желтый).

В Киевская служба спасения в Facebook тем временем предупредили о сильном тумане в столице ночью и утром 19 апреля: видимость 300-500 метров.

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Автор: Катерина Шварц