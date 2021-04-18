В ночь на понедельник, 19 апреля, в Украине на территории четырех областей ожидаются заморозки.
Читайте такжеСпасатели предупреждают об изменении погоды: ожидаются заморозкиОб этом сообщают Укргидрометцентр в Facebook.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях», – говорится в сообщении синоптиков.
Заморозки ожидаются на поверхности почвы на территории Волынской, Ровенской, Житомирской, Черкасской и Киевской областей. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов.
Метеорологи установили 1 уровень опасности (желтый).
В Киевская служба спасения в Facebook тем временем предупредили о сильном тумане в столице ночью и утром 19 апреля: видимость 300-500 метров.
Вас также могут заинтересовать новости
- "На горизонте не видно потепления": синоптик дала прогноз на ближайшие дни
- Столицу Украины окутает сильный туман, видимость упадет до 200 метров
- Зима в горах продолжается: Карпаты накрыла метель, ударил мороз до -8° (фото)
- Львов засыпает снегом, температура упала до +1° (видео)
- Дожди отступят, в Украину придет потепление: прогноз погоды на выходные (карта)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram