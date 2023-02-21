Синоптики прогнозируют существенное похолодание уже в ближайшие дни.

До конца текущей недели Украину накроет существенное похолодание. Местами температура будет опускаться до трескучих -10...-19 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в среду, 22 февраля, в западных областях ожидается мокрый снег и дождь; на остальной территории небольшой снег с прекращением днем. Ветер будет постепенно ослабевать. В то же время по всей стране, кроме южной части, Прикарпатья и Закарпатья, ожидается снижение температуры ночью и днем до -3°...+2°, на северо-востоке страны -4°...-11°.

В четверг, 23 февраля, в Украине будет без существенных осадков. Ожидается дальнейшее снижение температуры на 3-7 градусов, предупредили в Укргидрометцентре.

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В пятницу, 24 февраля, в западных, северных и местами центральных областях пройдет умеренный дождь и снег.

"Температура в восточных, северо-восточных областях ночью -10°...-16°, местами до -19°, днем от -4° до +2°", - отметили синоптики.

По их данным, перед выходными в западных областях и на крайнем юге ночью ожидается около 0°, днем +6°...+12°; на остальной территории ночью -3°...-9°, днем +1°...+7°.

На сегодня, 21 февраля, по всей Украине объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, ожидается сильный ветер.

В частности, в большинстве областей скорость порывов будет достигать 17-22 м/с, а в западных областях местами ожидаются порывы ветра до 25 м/с.

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