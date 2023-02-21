По прогнозам, это похолодание не будет длительным.

В Украине ожидается похолодание, температура местами будет опускаться до -7...-13 градусов. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"В Украине предполагается кратковременное похолодание! Ближайшей ночью температура воздуха снизится в восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине до -7...-13 градусов, на остальной территории минимально ожидается -1...-5 градусов, на западе и юге +1...+4 градуса", - спрогнозировала синоптик.

По ее данным, завтра в течение дня в восточных областях будет -5...-8 градусов, на севере и в центре ожидается 0...-3 градуса. В южной части и в западных областях будет теплее, +4...+9 градусов, только на Волыни, Ривненщине и Запорожье 0...+3 градуса.

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"Ветер с приходом похолодания угомонится, уже - без штормовых порывов", - сообщила Наталья Диденко.

Большую часть суток, по ее данным, осадков не ожидается. Только ночью и утром в западных областях преимущественно будет дождь, на востоке - небольшой снег.

В Киеве 22 февраля погода предполагается холодной, ночью до -4 градусов, днем ожидается 1 градус мороза. Без осадков.

"Похолодание будет непродолжительным, погода - переменчивой, с периодическими осадками и бодрым ветром", - резюмировала синоптик.

В Украину идет похолодание-что известно

На этой неделе погода в Украине будет нестабильной и разнообразной. По прогнозам, в середине недели осадки прекратятся, но часть страны накроют морозы.

Так, по данным синоптика Игоря Кибальчича, со среды в Украину будет поступать арктический воздух с севера. Из-за этого температура ночью местами будет опускаться до -9°...-14°.

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