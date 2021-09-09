Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует, что "бабье" лето продержится в Украине еще несколько дней.

"Бабье" лето в Украине продержится еще несколько дней. Изменения погоды стоит ждать с 14 сентября.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".

По словам синоптика, благодаря антициклону в Украине в ближайшее дни будет господствовать теплая и сухая погода.

"Такая погода продержится до 13 сентября, этот период можно назвать классическим "бабьим" летом. Температура ночью +9...+15 градусов, утром будет прохладно, а днем ожидается +20...+25 градусов тепла, на юге - до +28 градусов", - рассказала она.

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Как сообщается, погода начнет меняться с 14 сентября, когда с северо-запада будет перемещаться активный атмосферный фронт. Он принесет небольшие дожди. После прохождения фронта с 16 сентября температура начнет снижаться до +4...+6 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань предупредил о дождях и похолодании в Украине. По его данным, в ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода. Но уже начиная с 20-х чисел сентября начнутся температурные "качели": сначала похолодает, потом опять кратковременно потеплеет, а закончится месяц холодами.

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Автор: Екатерина Лиманская