Предупреждение объявлено на 10 и 11 декабря.

Во многих областях Украины на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, до конца дня 10 декабря и в течение суток 11 декабря в западных, северных и Винницкой областях ожидается гололед.

Также синоптики прогнозируют налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Во вторник, 10 декабря, в Украине будет облачно. Пройдут дожди, а в западных и северных областях мокрый снег с дождем. На дорогах местами ожидается гололедица.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла. В южной части ожидается +6°...+11°, а в Крыму будет до +14°.

Когда погода в Украине улучшится - прогноз

На этой неделе украинцев ждут динамичные погодные процессы с дождями и снегом, однако перед выходными погода начнет меняться. В Укргидрометцентре прогнозируют похолодание, вернутся морозы, особенно холодно станет ночью. Вместе с похолоданием ожидается и прекращение осадков - появится солнышко.

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