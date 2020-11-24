Синоптик предупредила украинцев о дождях и мокром снеге
Температура в течение дня будет колебаться в пределах +4°...+8°.
Антициклон "Валентин" в среду придет на территорию Украины, поэтому в большинстве областей ожидается сухая погода.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Но наши восточные и северные области заденет атмосферный фронт дождем и мокрым снегом (фаза осадков - в зависимости от температуры воздуха)", - написала она.
Ветер завтра будет западным, умеренным.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +4°...+8°, на востоке и северо-востоке будет холоднее, +1°...+4°.
В Киеве завтра, 25 ноября, облачно, морось или незначительный дождь. Ветер-западный, по сравнению с сегодняшним днем, немного ослабнет. Температура воздуха в столице днем составит +5°...+6°.
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