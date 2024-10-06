Температура будет достигать +25 градусов.

В ближайшие дни в Украине ожидается комфортная теплая погода, с кратковременными дождями, местами с грозами. В ночные и утренние часы в некоторых регионах не исключены туманы. Таким прогнозом поделился синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Погода 7 октября

В понедельник в большинстве областей Украины пройдут дожди, в центральных и южных регионах временами значительные, местами возможны грозы. В западных областях местами туман. Температура воздуха ночью в западной части составит +6...+11 °С, на остальной части страны +11...+18 °С; днем прогреется до +13...+19 °С, на юге, в Крыму и восточных областях - до +20...+27 °С.

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Погода 8 октября

Во вторник дождливая погода сохранится ночью в северных, восточных регионах, а также в Полтавской и Днепропетровской областях, а вот днем существенных осадков в Украине не предвидится. Температура воздуха ночью составит +7...+13 °С, днем +14...+19 °С, на юге до +21 °С.

Погода 9 октября

В среду в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, однако ночью и утром местами возможен туман. Температура будет так же комфортно теплой - ночью +7...+13 °С, днем +16...+21 °С, на юге и местами в западных областях до +23 °С.

Погода 10 октября

В четверг в Украине все еще сохранится погода без осадков, лишь в Одесской области и в Крыму днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +7...+13 °С, на крайнем юге местами до +16 °С; днем прогреется до +18...+23 °С.

Погода 11 октября

В пятницу дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях, днем в западном регионе страны, местами возможны грозы. На остальной территории Украины - без осадков. Температура воздуха ночью +8...+14 °С, на крайнем юге и в Крыму местами до +17 °С; днем очень тепло: +20...+25 °С, на крайнем западе +13...+18 °С.

Погода 12 октября

В субботу ночью дожди пройдут в западных областях, днем ожидаются также местами в северных и южных регионах. Температура воздуха так же высокая: ночью +9...+15 °С, на крайнем юге и в Крыму местами до +18 °С; днем +19...+25 °С, в западных областях +13...+18 °С.

Погода 13 октября

В воскресенье небольшие, местами умеренные дожди распространятся на большую часть территории Украины, в южных и центральных областях с грозами. Температура воздуха ночью составит +7...+13 °С, на крайнем юге и в Крыму местами +14...+17 °С; днем +13...+18 °С, на юго-востоке и в Крыму до +21 °С.

Погода в Украине - новости

Как отмечал Кибальчич, первые октябрьские выходные в Украине будут аномально теплыми. Особенно это касается Левобережья и юго-восточной части нашей страны - местами раскалит до +29.

В целом, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура в октябре будет на 1-1,5 градуса выше нормы.

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