Сегодня здесь высока вероятность возникновения лесных пожаров.

В пяти областях Украины на сегодня, 11 июля, объявили чрезвычайный уровень опасности из-за опасности возникновения лесных пожаров. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в таких областях:

Волынская;

Тернопольская;

Черновицкая;

Херсонская;

Николаевская.

Новая волна тепла в Украине - что известно

Вскоре к нам поступит жара из Сахары, не исключены новые температурные рекорды. Об этом предупреждает синоптик Анжелика Ганчук.

Видео дня

По ее данным, сейчас над Сахарой очень сильно разогревается воздух. С 12 июля он начнет поступать в Европу и Украину включительно. "Для нас это будет означать новое повышение температуры для всей территории Украины. И возможно даже это будут снова какие-то рекордные температуры, потому что значения там будут довольно высокие", - говорит синоптик.

По ее прогнозу, до конца июля более теплые периоды будут меняться на кратковременные периоды с осадками.

По данным Укргидрометцентра, 12-13 июля в Одесской области воздух прогреется до +35°.

Вас также могут заинтересовать новости: