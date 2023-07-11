В пяти областях Украины на сегодня, 11 июля, объявили чрезвычайный уровень опасности из-за опасности возникновения лесных пожаров. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в таких областях:
- Волынская;
- Тернопольская;
- Черновицкая;
- Херсонская;
- Николаевская.
Новая волна тепла в Украине - что известно
Вскоре к нам поступит жара из Сахары, не исключены новые температурные рекорды. Об этом предупреждает синоптик Анжелика Ганчук.
По ее данным, сейчас над Сахарой очень сильно разогревается воздух. С 12 июля он начнет поступать в Европу и Украину включительно. "Для нас это будет означать новое повышение температуры для всей территории Украины. И возможно даже это будут снова какие-то рекордные температуры, потому что значения там будут довольно высокие", - говорит синоптик.
По ее прогнозу, до конца июля более теплые периоды будут меняться на кратковременные периоды с осадками.
По данным Укргидрометцентра, 12-13 июля в Одесской области воздух прогреется до +35°.