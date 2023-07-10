11 июля в Украине будет самым прохладным днем этой недели.

Во вторник, 11 июля, в Украине похолодает. Это будет кратковременное, но существенное снижение температуры: во многих областях столбики теромометров не поднимутся выше +20°...+23°. Лишь на юге, на Закарпатье и в отдельных центральных обастях будет теплее. Вместе со снижением температуры в Украину придут дожди. Осадки во вторник ожидаются на западе, востоке, в Крыму и большинстве центральных областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +21°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +22°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, легкий дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +13°, днем +21°.

В Тернополе 11 июля ночью будет +14°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность ночью +12°, днем +20°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +12°...+22°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире во вторник будет ночью +13° днем +22°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+21°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+21°.

В Одессе 10 июля - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+21°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +21°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+23°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +14°, днем +21°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +21°.

Приметы погоды 11 июля

11 июля - преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.

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