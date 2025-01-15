Железная дорога буквально обледенела, сотни поездов по всей стране задерживаются.

Польша столкнулась с большими сложностями из-за непростой погоды. Сильный гололед нарушил движение поездов, некоторые из них опаздывают, а некоторые пришлось и вовсе отменить. Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, по состоянию на 10 часов утра по всей Польше отменено или задержано более 140 железнодорожных рейсов. Самая сложная ситуация сложилась в Мазовии, где в течение многих часов лил ледяной дождь.

Пассажирам предоставили альтернативный транспорт. Всего за последние сутки задержались 573 пассажирских поезда. Самые большие задержки произошли на маршруте Варшава-Гдыня, Ольштын-Эльблонг, возле Илавы и Влоцлавека.

Сообщается, что в Польше держится ужасная погода. Температура около нуля градусов. Дождь оседает и сразу же замерзает на контактной сети. Ожидается, что уже сегодня ситуация должна улучшиться.

С 16 января морозы начнут ослабевать на территории Украины. Ночью температура будет держаться в пределах от +1° до -4°, а днем ожидаются значения от -3° до +3°. В дальнейшем прогнозируется еще более заметное потепление.

Текущая неделя, по словам синоптика Натальи Птухи, обещает быть довольно спокойной, резких температурных скачков не предвидится. Однако прогнозируется постепенное повышение температуры: если в начале недели она будет около -3°, то к концу уже ожидается +3°.

По словам Натальи Птухи, начиная с 20 января температура в Украине повысится еще. В последние дни января и в феврале термометры в большинстве случаев будут показывать от -5° до +5°.

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