В городе и области сегодня ожидается туман.

На сегодня, 10 марта, в Одессе и в Одесской области объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по г. Одесса и Одесской области. В ближайшие 1-3 часа ожидается туман, видимость 200-500 м, сохранится в первой половине дня 10 марта", - прогнозируют синоптики.

Также, по их данным, вдоль побережья Одесской области также будет туман в первой половине дня, видимость составит 500-1000 метров.

Видео дня

Из-за этого в Одесской области объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе 10 марта

В Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура днем +15°...+20°, в прибрежной зоне столбики термометров покажут +8°...+10°. На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км. Ожидается легкое волнение моря.

В Одессе сегодня также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Воздух днем прогреется до +8°...+10°.

Погода 10 марта - прогноз по Украине

Сегодня днем в Украине будет наблюдаться небольшая облачность. Без осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с. Температура днем +12°...+17°, на западе страны - до +20°, а на побережье морей +7°...+12°.

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