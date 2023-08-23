Настоящая осень начнется в Одессе в считанные недели.

Часть пляжей в Одессе открыли для купания и оздоровление только 1,5 недели назад, но уже в считанные дни погода на юге Украины будет становиться все менее привлекательной для отдыха на море.

Как сообщает Погода УНИАН, холодных дней и ночей будет становиться все больше уже со второй недели сентября.

До конца августа температура в Одессе будет ясной или почти безоблачной. Столбики термометров будут показывать +28...+35 днем, + 19...+ 22 ночью.

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Первая неделя осени еще порадует высокими температурами днем (+30...+32), но ночью будет становиться все прохладнее (вплоть до +16 градусов ночью). К тому же, по прогнозу, погода в Одессе в этот период будет облачной.

По-настоящему осенняя погода в Одессу придет уже в середине сентября – ночью термометры будут показывать +14...+16 градусов тепла, а днем – не более +28. Третья неделя сентября начнется с уже совсем не летних +22 днем и +15 ночью.

Пляжный сезон в Одессе

Власти Одесской области собирались открыть часть пляжей этим летом, но из-за теракта россиян на дамбе Каховской ГЭС эти планы отложили.

В начале августа стало известно, что качество воды в Черном море наконец начало соответствовать нормам.

12 августа объявили, что в Одессе официально открыли часть пляжей для купания: пляж Калетон, Инклюзивный пляж, муниципальный пляж (район 14 станции Фонтана), пляж "Икра", пляж "Чайка", муниципальный пляж (район 10 станции Фонтана).

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