Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Одесской области.

В Одессе на 12 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Одесса. В течение суток 12 декабря ожидается ветер северо-западный, порывы 15-17 м/с", - говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, ветер ожидается и по территории Одесской области.

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Из-за непогоды в Одесской области объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе 12 декабря

В Одесской области 12 декабря будет облачно. Днем без существенных осадков. Утром местами гололедица. Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с, порывы его будут достигать 15-17 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, а днем от 1° мороза до 4° тепла.

На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.

В Одессе сегодня также будет облачно. Ночью небольшие осадки. а днем уже будет без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с, а его порывы будут достигать 15-17 м/с. Столбики термометров в течение дня покажут +2°...+4°.

В целом, по словам синоптиков, зима в Одесской области началась пасмурной и влажной погодой. Наибольшее количество осадков выпало в течение 9 и 10 декабря. За эти 2 суток декабря по районам области выпало от 36 до 71% многолетней среднемесячной нормы осадков.

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