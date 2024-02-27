В некоторых областях Украины уже настала метеорологическая весна.

Начало марта в Украине будет по-весеннему теплым и сухим. Об этом в комментарии NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.

По ее данным, до конца февраля, а также 1-2 марта в Украине сохранится погода без осадков. В восточных областях еще будет 0…-6 ночью и +5…+11 днем. На западе теплее: +1…+7 ночью, +10…+16 в дневные часы.

"На Закарпатье даже +18 может быть в начале календарной весны", - не исключает синоптик.

Видео дня

На севере, в центральной части и на юге ночью будет от +4 до -2, а днем +7…+13.

Ветер ожидается юго-восточный с переходом на юго-западный умеренных скоростей, 3-10 м/с.

По словам Натальи Птухи, во многих областях Украины уже констатируют начало метеорологической весны, например, в Харькове, Житомире, Ровно и Днепре.

В Киеве и Киевской области также будет тепло и сухо. 1-2 марта ночью ожидается +1…+3, а днем воздух прогреется до +10 градусов.

"Общая тенденция дает основания ожидать, что в марте также средняя температура будет выше климатической нормы", - прогнозирует Наталья Птуха.

Погода в марте 2024 - прогноз на месяц

По данным Укргидрометцентра март в этом году будет теплее нормы на 1-2 градуса. Средняя за месяц температура ожидается 1-7° тепла. Осадков по всей стране выпадет в пределах климатической нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: