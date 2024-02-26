В ряде областей температура повысится до +10°...+15°, а на Закарпатье вообще ожидается почти 20-градусное тепло.

Ближайшая неделя в Украине будет теплой и сухой. По ночам местами еще будут небольшие морозы, а днем по всей стране ожидается уверенный плюс. Самая теплая погода ждет жителей юга и запада страны, где столбики термометров покажут +10°...+15°, а на Закарпатье вообще ожидается до +19°. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

26 февраля и в последующие дни в Украине будут наблюдаться температурные контрасты: теплее всего будет на западе и юге, а более свежая погода ждет жителей востока. Так, в понедельник ожидается от +4°...+6° на востоке до +11°...+14° на западе. В Закарпатской области воздух прогреется до +17°.

Во вторник, 27 февраля, солнца в Украине станет больше, а температура существенно не изменится. Лишь на западе станет еще чуть теплее, +11°...+15°, а на Закарпатье - до +19°.

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28 февраля в Украине будет сухо и немного облачно. Днем столбики термометров покажут от +4°...+7° на левобережье, до +10°...+15° на западе. В Закарпатской области опять будет теплее всего, до +17°.

Февраль распрощается с украинцами уверенным теплом. Во многих областях термометры покажут +10°...+14°, на востоке и в центральной части будет +6°...+9°, а на Закарпатье воздух прогреется до аномальных для февраля +19°. Без осадков.

Начало марта в Украине также будет очень теплым. Температурные контрасты немного сгладятся. По всей стране будет +6°...+13°, на Закарпатье - до +18°.

Первые весенние выходные в Украине будут теплыми, сухими и солнечными. Практически по всей стране ожидается ясная погода. Температура чуть снизится. В большинстве областей будет от +4° до +10°, местами на западе воздух прогреется до +12°...+13°, на Закарпатье - до +16°.

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