В Волынской области выпал град размером с орех (видео)

12:00, 9 июня 2020
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Жители село Овлочин пишут, что град полностью уничтожил урожай.

В Волынской области выпал град размером с орех / скриншот
В Волынской области выпал град размером с орех / скриншот

В Турийском районе Волынской области выпал град размером с грецкий орех, который побил овощи.

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".

В соцсетях люди выложили фото, где видно, какими большими были льдины и каким толстым слоем они покрыли землю. Жители села Овлочин под фотографиями пишут, что град полностью уничтожил урожай.

Напомним, на Львовщине выпал град размером с перепелиное яйцо.

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Теги: #погода#Град
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