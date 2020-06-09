В Волынской области выпал град размером с орех (видео)
Жители село Овлочин пишут, что град полностью уничтожил урожай.
В Турийском районе Волынской области выпал град размером с грецкий орех, который побил овощи.
Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".
В соцсетях люди выложили фото, где видно, какими большими были льдины и каким толстым слоем они покрыли землю. Жители села Овлочин под фотографиями пишут, что град полностью уничтожил урожай.
Град величиной с грецкий орех побил овощи в селах на Волыни
Напомним, на Львовщине выпал град размером с перепелиное яйцо.
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