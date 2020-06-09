В Волынской области выпал град размером с орех (видео)

Жители село Овлочин пишут, что град полностью уничтожил урожай.

В Волынской области выпал град размером с орех / скриншот

В Турийском районе Волынской области выпал град размером с грецкий орех, который побил овощи.

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".

В соцсетях люди выложили фото, где видно, какими большими были льдины и каким толстым слоем они покрыли землю. Жители села Овлочин под фотографиями пишут, что град полностью уничтожил урожай.

Напомним, на Львовщине выпал град размером с перепелиное яйцо.