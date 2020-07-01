В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +31°
В столице завтра будет жарко.
Погода в Киеве 2 июля будет дождливой, температура днем до +31°.
Климатологи подвели итоги жаркого июня в Киеве
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер южный и юго-западный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:50, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, 2 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+29°... +18°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+28°... +17°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+27°... +17°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+31°... +19°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+26°... +15°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+27°... +16°
- Черкассы+28°... +15°
- Чернигов+26°... +16°
- Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+25°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+25 °
Влажность:78 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:05:48
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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