В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +31°

17:00, 1 июля 2020
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В столице завтра будет жарко.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Погода в Киеве 2 июля будет дождливой, температура днем до +31°.

Климатологи подвели итоги жаркого июня в Киеве

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер южный и юго-западный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:50, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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