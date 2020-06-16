В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +26°

17:00, 16 июня 2020
4
0

В столице завтра немного похолодает.

В столице завтра ожидается гроза / фото УНИАН
В столице завтра ожидается гроза / фото УНИАН

Погода в Киеве 17 июня будет дождливой, температура днем до +26°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 16 июня

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:11.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
61 %
762 мм
4.6 м/с
10 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять