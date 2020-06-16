В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +26°
В столице завтра немного похолодает.
Погода в Киеве 17 июня будет дождливой, температура днем до +26°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 16 июня
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 4,5 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:11.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +17°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+27°... +17°
- Запорожье+28°... +17°
- Ивано-Франковск+23°... +16°
- Киев+28°... +19°
- Кропивницкий+27°... +17°
- Луганск+31°... +19°
- Луцк+24°... +17°
- Львов+24°... +16°
- Николаев+26°... +17°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+23°... +15°
- Сумы+28°... +18°
- Тернополь+24°... +16°
- Харьков+29°... +19°
- Херсон+27°... +17°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+28°... +19°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+19 °
Влажность:61 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:05:43
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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