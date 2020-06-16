В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +26°

В столице завтра немного похолодает.

В столице завтра ожидается гроза / фото УНИАН

Погода в Киеве 17 июня будет дождливой, температура днем до +26°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:11.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.

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