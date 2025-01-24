В столице в первой половине дня действует повышенный уровень опасности.

В Киеве на сегодня, 24 января, объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"В первой половине дня 24 января сохранится туман", - говорят синоптики

По прогнозу, видимость будет падать до 200-500 метров. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут осложнить движение транспорта.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно. Днем в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

В южных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье ночью и утром местами будет наблюдаться туман.

Ветер сегодня будет южный, юго-восточный, в западных областях с переходом на западный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму +1°...+6°. Днем столбики термометров покажут 0°...+5°, а на юге страны температура повысится до +6°...+11°.

На Киевщине сегодня также будет облачно. Ночью без осадков, а днем пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с. Температура по Киевской области составит 0°...+5°, а в Киеве воздух прогреется до +2°...+4°.

Вас также могут заинтересовать новости: