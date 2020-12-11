Гололед в Киеве превратил тротуары и дороги в сплошной каток (фото, видео)
В ночь на 11 декабря в столице прошел дождь.
Второй день подряд Киев скован гололедом. Из-за льда на тротуарах люди вынуждены продумывать каждый шаг, а на дорогах участились аварии.
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В ночь на 11 декабря в столице прошел дождь. В сочетании с минусовой температурой улицы покрыло льдом. Власти города отправила 341 единицу спецтехники и 50 бригад по ручной уборке, которые посыпали дороги смесью для профилактики гололеда.
В то же время коммунальщики с очисткой путей не справляются, о чем свидетельствуют многочисленные фото киевлян, опубликованные в Facebook, Telegram и Twitter.
Большой каток вперемешку со снегом образовался на площади перед Киевским апелляционным судом. Чтобы удержаться на ногах, люди вынуждены хвататься за заборы и перила.
Припаркованные у домов автомобили огораживают лентами, чтобы не выезжали. По словам телеведущей 1+1 Марички Падалко, стремительно выросли цены и на такси – вместо 40 гривень до школы таксисты просят 120 гривень.
Критическая ситуация на Гончара, Бульварно-Кудрявской. Там пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, поскольку по тротуару пройтись, не травмировавшись, невозможно.
Из-за льда на дорогах водители не справляются с управлением.
Непогода спровоцировала и перебои с общественным транспортом, а на автодорогах – большие пробки.
Сообщается, что из-за гололеда посадку в аэропортах Жуляны и Борисполь приостановили. Диспетчеры уже развернули самолеты из Минска и Вильнюса.
Киев, прямо сейчас.— Андрей Бондаренко (@bondandriy1) December 10, 2020
Пытаюсь выехать, прогреваюсь. pic.twitter.com/YHWxYML9ej
Ох и сраньГосподня на улице!!!— Lata Vens ™️ (@ya_LataVens) December 10, 2020
Ливеняка,которая превращается в лед ? pic.twitter.com/ddpLfCLEDq
Сильная гололедица в Киеве: коммунальщики жалуются, что дороги приходится обрабатывать по несколько раз pic.twitter.com/qW7wvYBPsq— Слава (@strilezkijslawa) December 11, 2020
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