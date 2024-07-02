К столице приближаются грозы.

В Киеве и Киевской области на 2 июля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайшие 3 часа с удержанием до конца суток 2 июля грозы", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в Киеве и Киевской области объявили І уровень опасности, желтый.

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Как действовать во время грозы - советы

Во время грозы не стоит:

прятаться под высокие и одиночные деревья или на возвышении;

парковать авто под деревьями или высокими конструкциями;

купаться в водоемах;

пользоваться электроприборами;

Во время грозы рекомендуется:

избегать металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;

если вы в поле - лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;

закрыть окна и двери;

отложить телефон и заняться делом, которое успокаивает.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 3 июля

На 3 июля в ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды.

В частности, в Черновицкой области в течение суток пройдут сильные дожди, поэтому здесь объявлен II уровень опасности, оранжевый.

І уровень объявлен в западных, Житомирской и Винницкой областях, где ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Также в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут значительные дожди.

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