В Киеве ожидается гроза / фото УНИАН

В Киеве и Киевской области на 2 июля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"В ближайшие 3 часа с удержанием до конца суток 2 июля грозы", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды в Киеве и Киевской области объявили І уровень опасности, желтый.

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Как действовать во время грозы - советы

Во время грозы не стоит:

  • прятаться под высокие и одиночные деревья или на возвышении;
  • парковать авто под деревьями или высокими конструкциями;
  • купаться в водоемах;
  • пользоваться электроприборами;

Во время грозы рекомендуется:

  • избегать металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;
  • если вы в поле - лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
  • закрыть окна и двери;
  • отложить телефон и заняться делом, которое успокаивает.
В Киев и область идут грозы / фото Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 3 июля

На 3 июля в ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды.

В частности, в Черновицкой области в течение суток пройдут сильные дожди, поэтому здесь объявлен II уровень опасности, оранжевый.

І уровень объявлен в западных, Житомирской и Винницкой областях, где ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Также в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут значительные дожди.

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