В Киеве и Киевской области на 2 июля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.
"В ближайшие 3 часа с удержанием до конца суток 2 июля грозы", - прогнозируют синоптики.
Из-за непогоды в Киеве и Киевской области объявили І уровень опасности, желтый.
Как действовать во время грозы - советы
Во время грозы не стоит:
- прятаться под высокие и одиночные деревья или на возвышении;
- парковать авто под деревьями или высокими конструкциями;
- купаться в водоемах;
- пользоваться электроприборами;
Во время грозы рекомендуется:
- избегать металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;
- если вы в поле - лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
- закрыть окна и двери;
- отложить телефон и заняться делом, которое успокаивает.
Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 3 июля
На 3 июля в ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды.
В частности, в Черновицкой области в течение суток пройдут сильные дожди, поэтому здесь объявлен II уровень опасности, оранжевый.
І уровень объявлен в западных, Житомирской и Винницкой областях, где ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Также в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут значительные дожди.