В Украине на 3 июля объявили штормовое предупреждение.

Непогода в ряде областей Украины продолжается. На 3 июля синоптики снова объявили штормовое предупреждение, а в одной из областей уровень опасности повысили до второго. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"В Черновицкой области в течение суток сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - сообщают синоптики.

Также, по прогнозу, в западных, Житомирской и Винницкой областях 3 июля ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Видео дня

В Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях пройдут значительные дожди.

В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Изменение погоды в Украине - что известно

В некоторых регионах Украины ожидается значительное снижение температуры. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

3 июля, по ее данным, на западе и севере страны ожидается заметное снижение температуры воздуха, местами возможны грозовые дожди. "В среду в западной части даже возможно снижение до +18...+22 градусов", - сообщила она.

Однако, по прогнозу синоптика, в восточных, южных и большинстве центральных регионов (кроме Винницкой области) будет продолжаться сильная жара. Температура воздуха там будет достигать и превышать +35 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: