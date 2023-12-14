Украинский гидрометцентр объявил о метеорологической опасности в Киеве до конца суток в связи с туманом.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 14 декабря туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении УГМЦ в Facebook.

Прогнозируется І уровень опасности, желтый.

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Погода 14 декабря в Украине

На сегодня, 14 декабря, во многих областях Украины также объявлен І уровень опасности.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, днем в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях пройдут значительные осадки. Также в южных, центральных и северо-восточных областях ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м / с. Также в Закарпатской области на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности в связи с гололедом.

Погода на завтра

В пятницу, 15 декабря, погода в Украине изменится. Осадки практически прекратятся: небольшой снег, мокрый снег и легкий дождь вероятны лишь местами на западе, востоке и в Крыму.

Температура при этом снизится по всей стране. В большинстве областей столбики термометров не поднимутся выше 0°...+3°.

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