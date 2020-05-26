В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +15°

В столице сегодня будет прохладно.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +15°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +14°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:57, а зайдет в 20:53.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

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