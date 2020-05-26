В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +15°
В столице сегодня будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +15°.
Погода на неделю: всю Украину зальют дожди (карта)
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +14°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:57, а зайдет в 20:53.
Как сообщал УНИАН, 26 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.
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- Черновцы+15°... +8°
Виргиния, США
+15°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+15 °
Влажность:74 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:48
Закат20:25
Видимость:16 км
Фаза луны:
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