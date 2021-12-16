Осадки ожидаются с перерывами в течение всего дня.

Перед выходными, 17 декабря, в Киеве будет пасмурно. Ожидается снег с дождем.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице покажут -1°, а днем воздух прогреется до +3°.

В течение дня будет пасмурная погода и сплошная облачность. Ожидается небольшой снег с дождем.

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Ветер будет северо-западного направления, а его скорость составит 2,6 - 3,1 м/с.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 747 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Тернополе 17 декабря ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+5°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -2°...+2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+2°, сильный дождь.

В Одессе 17 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, легкий дождь.

В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Днепре завтра температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -2°...+3°, мокрый снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°, небольшой снег с дождем.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой снег с дождем, температура ночью +1°, днем +2°.

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Автор: Екатерина Лиманская