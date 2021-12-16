Перед выходными, 17 декабря, в Киеве будет пасмурно. Ожидается снег с дождем.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице покажут -1°, а днем воздух прогреется до +3°.
В течение дня будет пасмурная погода и сплошная облачность. Ожидается небольшой снег с дождем.
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Ветер будет северо-западного направления, а его скорость составит 2,6 - 3,1 м/с.
Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 747 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 17 декабря
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.
В Тернополе 17 декабря ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+5°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
В Виннице завтра будет -2°...+2°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Житомире в пятницу будет ночью -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+2°, сильный дождь.
В Одессе 17 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, легкий дождь.
В Херсоне в пятницу ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Харькове - сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
В Днепре завтра температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -2°...+3°, мокрый снег.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°, небольшой снег с дождем.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой снег с дождем, температура ночью +1°, днем +2°.
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