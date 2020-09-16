Завтра в Киев придет жара до +30°

Ночью температура воздуха опустится ниже 10 градусов тепла.

Погода в Киеве 17 сентября / фото REUTERS

В четверг, 17 сентября, в Киев вернется жара, однако ночь будет холодной.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, завтра в столице ожидается +9° ночью, а днем столбики термометров поднимутся до +30°.

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Практически весь день ожидается облачная погода с прояснениями.

Ветер южный 4,7 м/с, однако к вечеру он изменит свое направление на северо-западное и усилится до 7,4 м/с.

К вечеру возможен небольшой дождь

В этот день, согласно народному прогнозу, отмечается день Иконы Божией Матери "Неопалимая купина".

Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара. Поэтому и была когда-то особенно уважаемой в наших краях, где почти все, что окружало людей, было из дерева и легко горело. Это дома и амбары, хлева, ветряки и церкви, даже заборы.

Вавила - праздничные вилы, они стогов сена не делают, пластов не поднимают, на работу не спешат, тихо в безлюдном месте лежат.

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