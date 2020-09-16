Завтра в Киев придет жара до +30°
Ночью температура воздуха опустится ниже 10 градусов тепла.
В четверг, 17 сентября, в Киев вернется жара, однако ночь будет холодной.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, завтра в столице ожидается +9° ночью, а днем столбики термометров поднимутся до +30°.
В Украину идет резкое похолодание с заморозками и сильным ветром
Практически весь день ожидается облачная погода с прояснениями.
Ветер южный 4,7 м/с, однако к вечеру он изменит свое направление на северо-западное и усилится до 7,4 м/с.
К вечеру возможен небольшой дождь
В этот день, согласно народному прогнозу, отмечается день Иконы Божией Матери "Неопалимая купина".
Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара. Поэтому и была когда-то особенно уважаемой в наших краях, где почти все, что окружало людей, было из дерева и легко горело. Это дома и амбары, хлева, ветряки и церкви, даже заборы.
Вавила - праздничные вилы, они стогов сена не делают, пластов не поднимают, на работу не спешат, тихо в безлюдном месте лежат.
Погода в Украине и мире
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- Винница+30°... +15°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+26°... +9°
- Житомир+30°... +15°
- Запорожье+26°... +12°
- Ивано-Франковск+29°... +13°
- Киев+26°... +15°
- Кропивницкий+27°... +11°
- Луганск+25°... +8°
- Луцк+29°... +15°
- Львов+29°... +15°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+28°... +15°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+29°... +11°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+29°... +13°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+31°... +12°