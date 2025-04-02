Только за сутки в столице выпало 43% месячной нормы осадков.

Апрель в Киеве начался с погодного рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает.

"По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев, 1 апреля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 18,1 мм". - сообщают синоптики.

Это, по их данным, на 3,5 мм больше, чем предыдущий рекорд 1891 года для этой даты, когда выпало 14,6 мм осадков.

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Всего в Киеве за сутки 1 апреля выпало 43% месячной нормы осадков.

Погода в Киеве - итоги марта 2025 года

Нынешний март в Киеве выдался необычно теплым. Об этом ранее сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По информации экспертов, средняя месячная температура воздуха составила 7,4°C, что на 4,9°C превышает климатическую норму.

Март 2025 года вошел в историю как самый теплый с момента начала наблюдений в 1881 году. В течение первой половины месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Холоднее всего в столице было 18 марта, когда утром температура опустилась до -4,3°C. Зато самый высокий показатель зафиксировали 7 марта - после полудня столбик термометра поднялся до +20,2°C.

За месяц на проспекте Науки, 37 выпало 37 мм осадков, что составляет 93% от нормы.

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