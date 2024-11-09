Осадков в столице не ожидается.

Суббота, 9 ноября, в Киеве будет пасмурной, но без существенных осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +3°. Днем температура повысится до +7°, что сделает субботу самым теплым днем из ближайших, ведь затем в столице постепенно будет становиться прохладнее. Уже на следующей недели столбики термометров максимально будут показывать +4°...+5°.

Сегодня в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер изменит свое направление на северо-восточное и будет дуть со скоростью не более 5-8 м/с. Атмосферное давление около нормы и даже чуть повышенное, 760-762 миллиметра ртутного столба.

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9 и 10 ноября в Украине благодаря воздействию антициклона установится сухая погода, местами - с туманами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Однако, как отмечает синоптик, 9 ноября на юге страны возможны слабые осадки.

По ночам температура будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, с небольшим минусом в западных областях в ночь на воскресенье.

Днем 9 и 10 ноября в Украине ожидается +4...+7 градусов, а на юге и в Закарпатской области +8...+12 градусов.

В Киеве, по словам Натальи Диденко, осадков не предвидится, однако возможны туманы. В ночное время температура составит +3...+5 градусов, а днем воздух прогреется до +5...+8 градусов.

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