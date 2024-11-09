Ночью в столице вскоре температура будет опускаться ниже "нуля".

В Киеве в ближайшие дни будет сухо, но температура постепенно будет снижаться как днем, так и ночью, а также вернутся ночные морозы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По словам синоптиков, в столице и на Киевщине на выходных антициклон обеспечит отсутствие осадков.

Ночью температура будет снижаться от +5 до -1 градуса, а днем будет немного теплее, но также прохладно - около +5...+7 градусов.

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Ночные морозы, по данным Укргидрометцентра, ожидаются в Киеве уже 12 и 13 ноября.

На выходные в Украине прогнозируется прохладная погода. В большинстве областей возможны туманы ночью и утром. Также ожидается снижение температуры ночью. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

В течение следующих трех дней, по данным синоптиков, преимущественно будет без осадков, за исключением 9 ноября, когда на юге страны местами может пройти небольшой дождь.

9 ноября в западных и северных областях, 10 ноября на всей территории Украины, а 11 ноября на западе страны ночью и утром местами предполагается туман.

Ветер в основном северо-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +5° до -3°, днем - от +3° до +9°, а на Закарпатье и в южных областях воздух будет прогреваться до +12°.

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