Объявлен І уровень опасности.

В ближайший час с сохранением до конца суток 16 июля в Киеве ожидается гроза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Объявлен І уровень опасности. В КГГА напомнили, что во время грозы необходимо избегать пребывания вблизи больших деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также в госадминистрации напомнили важные номера телефонов на случай необходимости ликвидации последствий непогоды.

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков нужно обращаться по номерам: 0503873542 (телефоны ЦОДР).

Между тем в сети уже публикуют кадры непогоды во Львовской и Киевской областях. На одном из видео сняли момент попадания молнии в озеро во Львовской области. На тот момент в водоеме находилась девушка – к счастью, она не получила повреждений.

Погода в Киеве

По состоянию на 16:00 16 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве был высокий. Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА отметил, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, очень низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице; отказаться от физической активности на открытом воздухе; пить много воды.

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