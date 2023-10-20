Жители и гости столицы впоследствии могут ждать незначительного потепления.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 20 октября, ночью и утром 21 октября туман, видимость 200-500 м. и уровень опасности, "желтый", – говорится в сообщении.

По прогнозу УГМЦ, в субботу, 21 октября по Киевской области ожидается переменная облачность. "Ночью дождь, днем без осадков. По области ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 8-13° тепла; днем 17-22°, на севере области 11-13°; в Киеве ночью 11-13°, днем 17-19°", – говорится в сообщении.

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В воскресенье, 22 октября, тепло начнет отступать, и снова придет осенняя прохлада. "В течение следующих 5 суток будут наблюдаться дожди различной интенсивности. С понедельника температура в дневные часы будет находиться в пределах 13-16°", – прогнозируют синоптики.

Погода в Украине на выходных 21-22 октября

Ранее сообщалось, что 21 октября в Украине местами ожидается мокрый снег. Со временем прогноз изменился. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на часть страны может вернуться летняя погода.

В субботу максимальная температура воздуха в большинстве областей предполагается в пределах +16...+23 градуса. Лишь крайний север страны отметится осенней прохладой – +8... +13 градусов.

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