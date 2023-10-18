Наблюдается тенденция к потеплению, говорят в Укргидрометцентре.

Украинские Карпаты уже засыпало снегом, там фиксировали и минусовую температуру. Однако в других регионах Украины пока не стоит ждать сильных заморозков и снегопадов, рассказала в интервью "24 каналу" синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, до конца октября снежный покров возможен разве что в северных регионах страны. Однако и там снег, по прогнозам, быстро растает.

"Но и там этот мокрый снег может быть кратковременным. Дальше, конечно же, он будет таять. Поэтому тенденция все же к большим значениям. Впрочем, не таких высоких, как мы привыкли в течение сентября или первой половине октября", – отметила Наталья Птуха.

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Погода в Украине - где уже выпал снег

Первый снег выпал в украинских Карпатах 8 октября. Осадки зафиксировали на горе Поп Иван, где находится бывшая обсерватория "Белый слон". Уже 9 октября на высокогорье зафиксировали мороз -6°, а также ветер скоростью 7 м/с.

16-17 октября Карпаты снова засыпало снегом. Из-за непогоды турист из Днепра не смог самостоятельно вернуться с гор. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли его у подножия горы Шпицы.

Спасатели призывают граждан в туристических походах учесть ухудшение погодных условий.

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