На части территории нашего государства через несколько дней температура может составлять до +30 градусов, отметила синоптик.

Снег в Украине отменяется - прогноз погоды на субботу, 21 октября, сильно изменился.

Теперь вместо снега в этот день на части территории нашего государства ожидается повышение температуры до невероятных градусов, поделилась синоптик Наталья Диденко в своем канале в Telegram в среду, 18 октября.

"Еще вчера (и даже утром) все почтенные метеорологические модели, и не какие-то там фейковые или популистические сайты, а серьезные прогностические центры давали на 21-е октября на севере и западе Украины мокрый снег и усиленную холодину. А уже сегодня те же уважаемые мной модели уточнили прогноз", - отметила эксперт.

Видео дня

По словам Диденко, серьезные изменения в прогнозе могли произойти из-за того, что украинская территория будет находиться на линии распределения холодного и теплого воздуха, и граница очень тонкая, поэтому невозможно точно преждевременно спрогнозировать погоду.

Синоптик добавила, что теперь вместо снега спрогнозировано "повышение температуры воздуха до невероятных +15+19 градусов, в центре - до +18+23 градусов, а на юге - до +25+30 градусов".

Какая погода в Украине завтра и послезавтра "светит" гражданам

Как сообщал УНИАН, 19 октября на территории большинства областей нашего государства прогнозируется сухая погода, возможна переменная облачность. Максимальная температура днем в среднем может составлять +13 градусов.

На следующий день - 20 числа, в центральных, восточных, северных и западных областях ожидаются дожди. В среднем столбики термометров в дневное время покажут +9....+11 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: