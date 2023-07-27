Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды.

27 июля в Киеве и Киевской области ухудшится погода. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня в столице и области будет облачно.

Температура днем в Киевской области будет держаться в пределах 20-25°, а в самом Киеве столбики термометров опустятся до 20-22°.

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Также сегодня ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с. Утром прогнозируется значительный дождь. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе Киев будет находиться в поле пониженного давления, что приведет к почти ежедневным кратковременным дождям и грозам.

Самые сильные осадки в столице ожидаются в четверг, 27 июля.

Синоптики предупреждают, что с сегодняшнего дня температура воздуха начнет снижаться из-за прихода прохладной массы.

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует ухудшение погоды в Киеве. Она утверждает, что в четверг могут быть сильные дожди и ощутимое похолодание.

К счастью, на выходных погода значительно улучшится в столице. Согласно ее прогнозам, 29-30 июля киевлян порадуют комфортные условия - ясное небо, белые пушистые тучки и приятная температура воздуха от +25 до +28 градусов.

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