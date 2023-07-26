Температура днем не поднимется выше +22°.

В четверг, 27 июля, киевлян ждет самый прохладный день недели. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +18°...+19°, а днем температура максимально подимется до +22°. В течение дня ожидается пасмурная погода с дождями и грозами.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 1,4 - 1,8 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 736-738 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 27 июля - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +18°, легкий дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +17°, ливень.

В Тернополе 27 июля ночью будет +14°, днем +18°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +17°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +17°...+19°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +11° днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+23°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +24°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+30°.

В Одессе 27 июля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +19°, днем +24°, дождь с грозой.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°, ливень.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +34°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+29°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +22°...+32°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +34°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.

Вас также могут заинтересовать новости: