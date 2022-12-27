По данным синоптиков, ожидается густой туман.

В Киеве и Киевской области из-за неблагоприятной погоды объявили повышенный уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 27 декабря туман, видимость 200-500 метров. I уровень опасности", - говорится в предупреждении.

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Какая погода будет в Киевской области сегодня

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Киевской области будет облачная погода с прояснениями. Ожидаются дожди, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Температура по области днем 2-7° тепла; в Киеве днем будет 3-5° тепла.

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