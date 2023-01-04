В Киеве с начала января уже три дня подряд фиксируются температурные рекорды. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 3 января в столице впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +6,8°, что на 2,5 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 2022 года. Климатическая норма превышена на 9,8 градуса, что соответствует погоде начала апреля.
Как сообщается, максимальная температура в столице поднялась до +10,7°, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2022 года на 2,5 градуса.
Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 3,9°. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2015 году и равнялось 2,3°.
Температурные рекорды в столице
Как сообщал Погода УНИАН, в Киеве 1 и 2 января из-за аномального тепла было побито несколько температурных рекордов. В частности, в начале года в столице установилась температура более характерна для середины весны.
Также климатологи подвели погодные итоги 2022 года в столице. Оказалось, что он был одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Всего в прошлом году в столице установлено 15 температурных рекордов.