3 января в столице среднесуточная температура поднялась до рекордного значения.

В Киеве с начала января уже три дня подряд фиксируются температурные рекорды. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 3 января в столице впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +6,8°, что на 2,5 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 2022 года. Климатическая норма превышена на 9,8 градуса, что соответствует погоде начала апреля.

Как сообщается, максимальная температура в столице поднялась до +10,7°, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2022 года на 2,5 градуса.

Видео дня

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 3,9°. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2015 году и равнялось 2,3°.

Температурные рекорды в столице

Как сообщал Погода УНИАН, в Киеве 1 и 2 января из-за аномального тепла было побито несколько температурных рекордов. В частности, в начале года в столице установилась температура более характерна для середины весны.

Также климатологи подвели погодные итоги 2022 года в столице. Оказалось, что он был одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Всего в прошлом году в столице установлено 15 температурных рекордов.

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