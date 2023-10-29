Осадков в столичном регионе в понедельник не предвидится.

В Киеве и области температура в понедельник, 30 октября, поднимется до около +20° Цельсия, прогнозируют в Украинском гидрометеорологическом центре.

Синоптики прогнозируют, что в первый день недели в Киевской области ожидается переменная облачность. Осадков в столичном регионе не предвидится.

"Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°; в Киеве ночью 7-9°, днем 17-19°", – говорится в сообщении.

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В воскресенье, 29 октября, в столице столбики термометров не поднимались выше +14° Цельсия.

Погода в Киеве - как столица пережила ураган

В субботу, 28 октября, Киевскую область охватил ураган. Шквальный ветер и обильные дожди нанесли значительный ущерб. В результате непогоды было повалено несколько сотен деревьев. Также были повреждены несколько жилых домов и киосков.

Сильным ветром также был поврежден флаг Украины на самом высоком флагштоке города, что на Печерских холмах. Подготовленное запасное полотнище должны были поднять на флагшток после того, как стихнет непогода.

Около десятка человек пострадали от последствий сильного ветра. В Фастовском районе Киевщины непогода унесла жизни 61-летнего мужчины. Еще двое мужчин – 65 и 35 лет – погибли от последствий непогоды в Киеве.

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