Осадков в столице по-прежнему не будет.

Перед выходными в Киеве установится преимущественно пасмурная и прохладная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью 25 октября в столице будет +6°...+7°, а днем температура максимально повысится до +11°...+12°. Дождей не будет.

Ветер останется северо-западного направления, 5-10 м/с, а атмосферное давление чуть снизится, 755-757 миллиметров ртутного столба.

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Погода 25 октября - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +14°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +12°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.

В Тернополе 25 октября ночью будет +1°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +1°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +1°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +2°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+12°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +6°...+11°.

В Одессе 25 октября - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +12°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +12°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +11°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +11°, пасмурно.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +6°...+13°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +11°, дождь.

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