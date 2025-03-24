Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра как в столице, так и по территории Киевской области.

В Киеве на сегодня, 24 марта, объявили предупреждение о непогоде. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Киеву и Киевской области. Днем 24 марта порывы ветра 15-18 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают специалисты.

По прогнозам синоптиков, сегодня на Киевщине будет облачно и ожидается дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью +7°...+12°, а в Киеве столбики термометров покажут +10°...+12°.

Погода 24 марта - прогноз по Украине

По данным Погода УНИАН, 24 марта в Украине продолжатся дожди, однако на западе страны температура снова повысится до +13°...+16°, а на Закарпатье возможно достигнет +18°. Осадки будут преимущественно в западных и северных областях. В остальных регионах будет сухо с небольшой облачностью.

На западе: +13...+16°, местами дожди, на Закарпатье - до +18°.

На севере: +11°...+13°, местами дожди.

На востоке: +11°...+13°.

В центре: +11°...+14°.

На юге: +10°...+15°.

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