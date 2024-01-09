С сегодняшнего дня погода в Украине немного стабилизируется, но это продлится недолго - вскоре к нам придут новые атмосферные фронты с осадками.

Сегодня, 9 января, в Украине ожидается более спокойная погода и к середине недели сохранится антициклональный характер погоды в большинстве областей, а морозы все же несколько ослабеют. В частности, 11 января температура будет подниматься уже до -3°...+2°. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

Как сообщается, в ближайшие двое суток будет преимущественно без осадков. Температура ночью -15°...-21°, днем -7°...-12°. В южных областях и на Закарпатье ночью -8°...-13°, днем будет -2°...-7°. 10 января ночью -6°...-12°, днем -1°...-6°.

С четверга, по данным синоптиков, ожидается новое поступление атмосферных фронтов с осадками. 11 января в Украине, кроме южной части и Закарпатья, ожидается небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью составит -2°...-8°, а днем уже будет от 3° мороза до 2° тепла. На дорогах страны будет гололедица.

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Изменение погоды в Украине - что известно

О колебаниях температуры в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 10-11 января ожидается потепление, но оно продлится недолго. Уже 12-13 января придет новое похолодание, что является нормальной зимней атмосферной практикой. Впоследствии, 14-15 января, температура воздуха в Украине снова повысится.

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